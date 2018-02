Der Sozialpsychologe Rolf Pohl erklärt, warum Messe-Hostessen besonders oft sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind und wie Unternehmen darauf reagieren sollten.

WirtschaftsWoche: In England wurde ein Fall publik, bei dem reiche Herren Hostessen belästigt haben sollen. Gibt es denn gar keinen Kulturwandel in dieser Hinsicht?Rolf Pohl: Diese Frage stellt sich natürlich gerade angesichts der aktuellen MeToo-Debatte und den Fällen, die dadurch langsam bekannt werden. Die Debatten über Sexismus werden immer wieder geführt, aber sie versanden und führen selten zu gravierenden Veränderungen. Trotz aller Modernisierung, die es in Gleichstellungsfragen sicher gibt, sind wir in Fragen des Sexismus als Gesellschaft nicht so modern, wie wir das gerne vorgeben.

Gibt es denn auch Branchen, in denen diese Debatten Veränderungen ausgelöst haben? Und welche Branchen verweigern sich dieser Debatte?Stark ausgeprägt sind sexuelle Belästigungen immer in Bereichen, in denen es starke Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Das zeigten ja auch die Auslöserfälle der MeToo Debatte in der Filmbranche. Genauso ist es beim Fernsehen, in Redaktionsstuben und vielen anderen Bereichen. Wo klassische Abhängigkeitsverhältnisse herrschen, betrachten Männer das oft als Jagdrevier. Aber gerade bei Rundfunkanstalten werden die Leute durch die Debatten langsam hellhörig. Auch die Universitäten sind schon länger hellhörig und haben etwa Gleichstellungsbeauftragte eingeführt, wo man sich beschweren kann. Selbst bei der Bundeswehr ist die Bereitschaft höher geworden, solche Fälle anzuzeigen, obwohl es dort immer wieder zu Übergriffen auf Frauen kommt. Was man bei der Diskussion immer mitdenken muss ist aber die hohe Dunkelziffer von Übergriffen.

Wie verhält ...

