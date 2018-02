Liebe Leser,

die Royal Dutch Shell Aktie notiert am Freitagnachmittag (MEZ) bei 4,64 % im Minus. Charttechnisch hat sie damit einen relevanten Widerstand nicht überwinden können. Dieser verläuft bei ca. 30 Euro je Aktie. Es sieht danach aus, als würde der Wert nun in Richtung 200-Wochen-Durchschnitt korrigieren. Dieser verläuft in etwa bei 5,30 Euro je Aktie und damit noch weitere 7,5 % tiefer. Das Unternehmen hat in dieser Woche die Zahlen per vergangenes Jahr sowie das vierte Quartal ... (David Iusow)

