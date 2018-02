Berlin (ots) - Der Schriftsteller Bernhard Schlink ("Der Vorleser") zeigt sich enttäuscht vom derzeitigen Zustand der SPD, deren Mitglied er seit 1972 ist. "Ich erlebe die Partei als einfallslos, mutlos, kraftlos", sagte Schlink dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/politik/schriftsteller-bernhard-schlink -ich-erlebe-die-spd-als-einfallslos-mutlos-kraftlos/20921386.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de