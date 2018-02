Berlin (ots) - Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, will mit einem Musterprozess die Zweitwohnungsteuer, die Berlin für berufstätige Ledige erhebt, zu Fall bringen. "Wenn nötig, gehe ich bis vor das Bundesverfassungsgericht", sagte Eigenthaler dem Tagesspiegel am Sonntag.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de