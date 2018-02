An den Aktienmärkten wird es unruhig. Die gute Stimmung ist eingetrübt. Und es gibt viele Gründe für die Ernüchterung.

Am Wochenende kommt ein Warnsignal von der Bank of America Merrill Lynch. Nach Ansicht der Analysten sollte man Risikoanlagen jetzt verkaufen. Ein Auslöser seien die sehr hohen die Netto-Zuflüsse in Aktienfonds auf dem US-Markt. Das werten die Fachleute als gefährliches Anzeichen einer Überhitzung.

Seit über einem Jahr klettern die Wall Street und andere Börsen auf neue Rekorde - und das bei geringen Schwankungen. Diese Ruheperiode ist seit kurzer Zeit vorbei. Der Dow Jones liegt mittlerweile rund zwei Prozent unter seinem vor einer Woche erzielten Top.

Der Dax rangiert bereits fünf Prozent unter seinem Allzeithoch, wieder deutlich unter 13000 Punkten. Auffällig ist dabei das Dax-Mitglied Deutsche Bank. Die Aktie verlor kräftig, auch noch einmal am Freitag als Reaktion auf die vorgelegten Zahlen.

Die Rückkehr der Unruhe zeigt sich gut im sogenannten Angstbarometer für die US-Aktien, dass die von Investoren erwarteten Schwankungen widerspiegelt. Das Niveau ist in rund einem Monat vom historischen Tief aus um zwei Drittel gestiegen. Für ...

