Liebe Leser,

nun sind sie also da, die neuen Zahlen von Apple. Diese beziehen sich auf das Quartal, das am 30.12.2017 endete. Bei Apple war dies das "erste Quartal" des neuen Geschäftsjahrs, da bei Apple bildlich gesprochen die Uhren eben anders ticken = das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht. Hier der Blick auf die Eckdaten der neuen Zahlen: Die Umsätze erreichten 88,3 Mrd. Dollar - ein Plus von 13% gegenüber dem Vorjahresquartal und ein Allzeithoch. Der Gewinn pro Aktie kletterte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...