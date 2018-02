Union und SPD einigen sich am Samstag in den Bereichen Umwelt, Energie und Landwirtschaft. In anderen Fragen herrscht weiter Streit.

CDU, CSU und SPD konzentrieren sich im Endspurt der Koalitionsverhandlungen immer mehr auf die wenigen verbliebenen Streitthemen. Nachdem die Unterhändler am Samstag abschließende Einigungen über die Bereiche Umwelt, Energie und Landwirtschaft erzielten, soll am Abend dann über die schwierigen Kapitel Wohnungsbau/Miete sowie Finanzen gesprochen werden. "Es ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden", hatte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vor den Beratungen in der CDU-Zentrale in Berlin gesagt. SPD-Vize Manuela Schwesig forderte von der Union erneut Kompromissbereitschaft bei der verlangten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen sowie der Abschaffung der "Zwei-Klassen-Medizin".

Beim Klimaschutz verabredeten Union und SPD nach Angaben von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für Sektoren wie Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude bis 2030 gesetzlich verbindliche Ziele für die Verminderung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Sie räumte ein, dass man die nationalen Klimaschutzziele bis 2020 nicht ganz erreichen werde. Aber man wolle die Lücke so klein wie möglich halten. Die Sektorvorgaben sollen 2019 gesetzlich festgelegt werden. Damit sei Deutschland in der Lage, "Klimaschutzpionier zu bleiben und wieder zu werden", sagte die SPD-Politikerin. Anders als bisher soll der Ausbau der Erneuerbaren Energien künftig nicht mehr gedeckelt werden, sondern man strebe bis 2030 einen 65-prozentigen Anteil im Strommix an.

Die Landwirtschaftsexperten vereinbarten ein Bündel von Maßnahmen, das vom schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat über ein Verbot des Kükenschredderns sowie ...

