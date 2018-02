Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) veröffentlichte für das vierte Quartal 2017 einen

Nettoverlust von $ 1,94 Milliarden bzw. einen Verlust von $ 1,95 je

Aktie. Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust des vierten Quartals 2017

betrug ohne Belastungen und Gutschriften $ 329 Millionen bzw. $ 0,33

verwässerten Verlust je Aktie. Im Vergleich dazu betrug der nicht

GAAP-konforme Nettoverlust im dritten Quartal 2017 $ 221 Millionen

bzw. der verwässerte Verlust je Aktie $ 0,22 und der nicht

GAAP-konforme Nettoverlust des vierten Quartals des Vorjahres $ 303

Millionen bzw. der verwässerte Verlust je Aktie $ 0,32. Der Umsatz

erreichte im vierten Quartal 2017 $ 1,49 Milliarden, dies entspricht

einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Umsatz von $ 1,46 Milliarden im

dritten Quartals 2017, und er lag um 6 % höher als der Umsatz von $

1,41 Milliarden im vierten Quartal 2016. Der sequenzielle Anstieg und

die Steigerung gegenüber dem Vorjahr sind vor allem auf die Östliche

Hemisphäre zurückzuführen, wo die Aktivitäten im Bereich der

Vertragslieferungen und im Vertrieb zugenommen haben. Der

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im vierten

Quartal 2017 auf $ 96 Millionen, verglichen mit einem

Nettomittelabfluss von $ 243 Millionen im dritten Quartal 2017.



Der Betriebsverlust des vierten Quartal 2017 betrug $ 1,74

Milliarden. Ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften

belief sich der Segmentbetriebsverlust im vierten Quartal 2017 auf $

84 Millionen, verglichen mit einem Verlust von $ 8 Millionen im

dritten Quartal 2017. Die sequenzielle Verschlechterung verteilte

sich fast zu gleichen Teilen auf beide Hemisphären und schloss eine

Reihe von außerordentlichen Posten ein, die das Betriebsergebnis mit

$ 49 Millionen bzw. mit $ 0,05 verwässertem Verlust je Aktie negativ

beeinflussten. Die Änderung der Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis

sowie geringere Aktivitäten in Venezuela wirkten sich mit $ 17

Millionen bzw. $ 0,02 verwässertem Verlust je Aktie negativ auf das

Betriebsergebnis aus, und niedrigere Margen bei Produktverkäufen aus

Lagerbeständen zum Jahresende belasteten das Betriebsergebnis mit $

17 Millionen bzw. $ 0,02 verwässertem Verlust je Aktie.



Das Segmentbetriebsergebnis des vierten Quartals 2017 verbesserte

sich um $ 32 Millionen, dies entspricht einer Steigerung um 28 %

gegenüber dem vierten Quartal 2016. Die Verbesserung gegenüber dem

Vorjahr ist vor allem auf das Wachstum bei Fertigstellungen in

Nordamerika, die Realisierung von Einsparungen im Zusammenhang mit

Kostensenkungsmaßnahmen und die Auswirkungen der Schließung des

Hochdruckfördergeschäftes in den Vereinigten Staaten im vierten

Quartal des Vorjahres sowie auf die Erholung der Aktivitäten in

Nordamerika zurückzuführen. Diese Verbesserung wurde jedoch teilweise

durch niedrigere Ergebnisse in Venezuela im Zusammenhang mit der

Umstellung der Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis aufgehoben,

sowie durch die anhaltende Schwäche der Offshore-Märkte in der

Östlichen Hemisphäre, die teilweise durch Gewinne von Marktanteilen

in den Märkten für Bohrungen an Land im Nahen Osten, Russland und

Kontinentaleuropa ausgeglichen wurden.



Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer, erklärte:

"Im vierten Quartal haben wir energische Schritte unternommen, um

unsere operative Struktur und unsere Bilanz zu verbessern. Wir haben

eine organisatorische Neuausrichtung vorgenommen, welche die

Synergien zwischen unseren Produkt- und Dienstleistungsangeboten

verstärkt und die Entscheidungsfindung näher an die Feldebene rückt.

Wir haben unsere anfänglichen Kosteneinsparungsziele mit Erfolg

erreicht und unsere Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforierungsanlagen in den USA veräußert. Unser Umsatz

stieg sequenziell und wir haben die Ziele für den freien Cashflow

übertroffen. Das EBITDA wurde jedoch durch den Verkauf von

Lagerbeständen bei niedrigen Margen sowie durch eine Reihe von nicht

liquiditätswirksamen außerordentlichen Posten negativ beeinflusst. In

ersten Quartal 2018 erwarten wir sequenziell eine signifikante

Verbesserung des EBITDA."



Der Umsatz des gesamten Jahres 2017 lag mit $ 5,70 Milliarden um $

50 Millionen bzw. 1 % leicht unter dem von 2016. Der Betriebsverlust

des gesamten Jahres 2017 betrug $ 2,13 Milliarden, verglichen mit

einem Verlust von $ 2,25 Milliarden im Jahr 2016. Ohne

Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften belief sich der

bereinigte Segmentbetriebsverlust des gesamten Jahres 2017 auf $ 258

Millionen, verglichen mit einem Verlust von $ 567 Millionen im Jahr

2016. Die deutliche Verbesserung der betrieblichen Segmentleistung

gegenüber dem Vorjahr wurde von Nordamerika angeführt und ist auf

Verbesserungen im zugrunde liegenden Geschäft, Kostensenkungen und

Effizienzsteigerungen sowie die Schließung der Hochdruckförderung in

den USA im vierten Quartal 2016 zurückzuführen.



McCollum fuhr fort: "Im Jahr 2017 haben wir die Weichen für die

Zukunft von Weatherford gestellt. Wir haben bedeutende Fortschritte

erzielt und im Laufe des Jahres 2017 entscheidende und strategische

Maßnahmen ergriffen. Zusätzlich zur Neuausrichtung und Abflachung

unserer Struktur haben wir einen Plan zur organisatorischen

Umgestaltung eingeleitet, der in den nächsten 18 bis 24 Monaten zu

Ergebnisverbesserungen in Höhe von etwa $ 1 Milliarde führen wird.

Seit der Bekanntgabe dieses Plans im letzten Quartal haben wir als

Organisation weitere Schritte zur Entwicklung präziser, detaillierter

Pläne unternommen, ebenso wie zur Bestätigung unsere Fähigkeit,

dieses Ziel zu erreichen."



Im Berichtsquartal verbuchten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe

von $ 1,59 Milliarden, von denen die meisten nicht zahlungswirksam

sind. Diese Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus

Wertminderungen und Abschreibungen von Vermögenswerten in Höhe von $

1,68 Milliarden, einem Gewinn von $ 96 Millionen aus der Veräußerung

unserer Hochdruckförder- und Pump-down-Perforationsanlagen in den

USA, Abfindungs- und Restrukturierungskosten in Höhe von $ 43

Millionen und Gutschriften in Höhe von $ 28 Millionen im Zusammenhang

mit der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der ausstehenden

Optionsscheine zusammen.



Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen



Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im

vierten Quartal 2017 auf $ 96 Millionen und ist auf die Verbesserung

des Forderungsinkassos und eine Verringerung der Lagerbestände durch

Produktverkäufe zum Jahresende zurückzuführen. Diese werden teilweise

durch Barzahlungen in Höhe von $ 104 Millionen für

Fremdkapitalzinsen, $ 38 Millionen für Abfindungen und

Restrukturierungskosten sowie $ 30 Millionen für Rechtsstreitigkeiten

aufgewogen. Der Investitionsaufwand des vierten Quartals betrug $ 78

Millionen und war um $ 13 Millionen bzw. 20 % sequenziell höher.

Gegenüber demselben Quartal des Vorjahres stieg er um $ 10 Millionen

bzw. 15 %. Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2017 auf $

225 Millionen und betrafen in erster Linie Investitionen in unsere

Geschäftsbereiche Bohrlochkonstruktion sowie Bohrung und Messung.

Außer bei Bohranlagen an Land erwarten wir, dass die Investitionen im

Jahr 2018 weitgehend auf dem Niveau von 2017 bleiben werden.



Am 29. Dezember 2017 schlossen wir den Verkauf unserer Hydraulic

Fracturing- und Pump-down-Perforationsanlagen für $ 430 Millionen in

bar ab. Der Verkaufserlös wurde zum Abbau bestehender Schulden

verwendet.



Das Unternehmen hält zum 31. Dezember 2017 weiterhin die in den

revolvierenden und besicherten Kreditfazilitäten festgelegten

Finanzkennzahlen ein und geht davon aus, dass es, basierend auf den

aktuellen Finanzprognosen, auch weiterhin alle Kennzahlen einhalten

wird.



Steuern



Die nicht GAAP-konforme Steuerrückstellung des vierte Quartals

betrug $ 47 Millionen und schließt einen um $ 10 Millionen höheren

Steueraufwand im Zusammenhang mit Einheiten ein, die aufgrund der

Bildung einer Wertberichtigung im vierten Quartal und einer Erhöhung

der unsicheren Steuerpositionen von $ 10 Millionen nicht mehr

begünstigt werden. Die Summe dieser außerordentlichen

Steuerbelastungen im vierten Quartal wirkte sich mit einem

verwässerten Verlust je Aktie in Höhe von $ 0,02 aus. Ohne

Berücksichtigung dieser außerordentlichen Posten war der

Steueraufwand aus fortgeführter Geschäftstätigkeit auf Gewinne in

bestimmten Jurisdiktionen, in ertragssteuerpflichtigen Ländern

(deemed profit countries) sowie auf Quellensteuern auf konzerninterne

Verrechnungen zurückzuführen.



Technologie und Highlights



- Weatherford wurde von Shell International Exploration &

Production

Inc. in Anerkennung seiner herausragenden Sicherheit und

Servicequalität sowie des kooperativen, lösungsorientierten

Ansatzes zum Wells Supplier des Jahres 2017 ernannt.

- Im Jahresvergleich reduzierte Weatherford die unproduktive Zeit um

23 %.

- Das vom Unternehmen im September eingeführte AutoTong System

wurde weltweit erfolgreich bei vier Aufträgen, einschließlich Land-

und Offshore-Einsätzen, verwendet. Das System lieferte einen

konsistenten Verbindungsaufbau und alarmierte den Kunden sofort

über alle Verbindungen, die nicht den festgelegten Parametern

entsprachen. Damit wird größere Bohrlochintegrität sichergestellt.

- Verschiedene Betreiber in den USA und im Nahen Osten haben damit

begonnen, ihre Bohrungen von elektrischen Tauchpumpen auf Jet-Lift-

und Gas-Lift-Systeme umzustellen. Jet-Lift- und Gas-Lift-Systeme

von Weatherford können ohne Rigg installiert werden; dies reduziert

Produktionsverzögerungen und senkt die Betriebskosten. Dieser Trend

ist besonders im Permischen Becken erkennbar.

- Die Produktionsoptimierungsplattform ForeSite hat mit der

Installation von 1.800 Reciprocating Rod-Lift-Einheiten in den USA

deutlich an Fahrt gewonnen. Nach Abschluss der Installationen Mitte

Februar beginnt die Phase der Produktionsüberwachung des Projekts.

- Der Geschäftsbereich Bohranlagen an Land erzielte im

Jahresvergleich einen Rückgang der unproduktiven Zeit um 25 %.



Betriebssegmente



Im vierten Quartal 2017 haben wir unsere Organisation mit zwei

Betriebssegmenten, die Westliche Hemisphäre und die Östliche

Hemisphäre, neu gestaltet. Unser Segment Westliche Hemisphäre umfasst

die früheren Segmente Nordamerika und Lateinamerika sowie die

Aktivitäten von Bohranlagen an Land in Kolumbien und Mexiko. Unser

Segment Östliche Hemisphäre umfasst das frühere Segment

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik und das Segment Europa/Afrika südlich

der Sahara/Russland sowie die Aktivitäten von Bohranlagen an Land in

der Östlichen Hemisphäre. Die Aufwendungen für Forschung und

Entwicklung sind nun in den Ergebnissen der Segmente Westliche und

Östliche Hemisphäre enthalten.



Drei Veränderung

Monate

zum

(In Millionen) 31. 30. 9. 2017 31. Sequenziell

Im

12. 12.

Jahresvergleich

2017 2016

Westliche Hemisphäre

Nettoumsätze $ 759 $ 767

$ 736 (1) % 3 %

Betriebsergebnis $ (35) $ 3

$ (74) (1.267) % 53 %

(Verlust) nach

Segmenten

Operative Segmentmarge (4,6) % 0,4 %

(10,1) % (500) 550



Bp. Bp.

Östliche Hemisphäre

Nettoumsätze 731 693

670 5 % 9 %

Segmentbetriebsverlust (49) (11)

(42) (345) % (17) %

Operative Segmentmarge (6,7) % (1,6) %

(6,3) % (510) (40)



Bp. Bp.



Westliche Hemisphäre



Der Umsatz des vierten Quartals war sequenziell mit $ 759

Millionen um $ 8 Millionen bzw. 1 % niedriger und im Jahresvergleich

um $ 23 Millionen bzw. 3 % höher. Der sequenzielle Rückgang ist

hauptsächlich auf die Umstellung der Umsatzerfassung unserer Kunden

in Venezuela auf eine Cash-Basis während des Quartals und

Projektverzögerungen in Argentinien zurückzuführen und wurde durch

höhere Aktivitäten in Mexiko und eine saisonale Erholung in Kanada

ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze vor allem

in Kanada, den USA und Mexiko, während in Venezuela ein Rückgang zu

verzeichnen war.



Der Betriebsverlust des Segments von $ 35 Millionen im vierten

Quartal war sequenziell um $ 38 Millionen höher als das

Betriebsergebnis des Segments von $ 3 Millionen im dritten Quartal.

Der sequenzielle Rückgang ist auf die Umstellung der Umsatzerfassung

unserer Kunden in Venezuela auf Cash-Basis sowie auf insgesamt

niedrigere Aktivitäten zurückzuführen. Die verzögerte Aufnahme der

integrierten Fertigstellungsaktivitäten in Argentinien sowie hohe

Sonder- und Anlaufkosten wirkten sich ebenfalls ergebnisbelastend

aus. In den USA wurde das Quartal durch einen ungünstigen Mix aus

Produkten und Dienstleistungen sowie durch außerordentliche Posten

negativ beeinflusst.



Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf das

Wachstum bei Fertigstellungen in Nordamerika, die Realisierung von

Einsparungen im Zusammenhang mit Kostensenkungsmaßnahmen und die

Auswirkungen der Schließung des Hochdruckfördergeschäftes in den

Vereinigten Staaten im vierten Quartal des Vorjahres sowie auf die

Erholung der Aktivitäten in Nordamerika zurückzuführen. Diese

Ergebnisse wurden teilweise durch das schwierige geopolitische Klima

in Venezuela negativ beeinflusst.



Zu den operativen Highlights während des Quartals zählen in der

Westlichen Hemisphäre:



- Weatherford stellte im Nordosten der USA mit einer Reihe von

Richtbohrtechnologien einen neuen Single-Run-Bohrrekord auf. Das

Bohrlochdesign schloss eine 45-Grad-Kurve und eine verlängerte

seitliche Bohrung mit einer Gesamtlänge von 13.571 Fuß ein.

Weatherford bohrte die Kurve und die seitliche Bohrung in einem

einzigen Durchgang mit einer hohen Durchdringungsrate und ohne

Sicherheitsvorfälle.

- Weatherford begann die Arbeit an einem Zweijahresvertrag, der

Tubular Running Services auf zwei Bohrinseln im Golf von Mexiko und

in Trinidad und Tobago vorsieht. Der Betreiber, eine Supermajor

IOC, erteilte Weatherford den Zuschlag aufgrund der

außergewöhnlichen Leistungen und einer starken, partnerschaftlichen

Zusammenarbeit.

- Weatherford setzte zwei Benchmarks für Betreiber in Brasilien. Bei

einem hat Weatherford eine Offshore-Bohrung mit einem

rekordverdächtigen Liner von 2.900 Metern erfolgreich

abgeschlossen. Bei einem anderen Auftrag arbeitete Weatherford ohne

Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltvorfälle mit einem

Tieback-String mit einer Rekordrate von 19,1 Gelenken pro Stunde.

Der bisherige Rekord lag bei 15,7 Gelenken pro Stunde.



Östliche Hemisphäre



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 731 Millionen um $ 38

Millionen bzw. 5 % sequenziell und im Jahresvergleich um $ 61

Millionen bzw. 9 % höher. Der sequenzielle Anstieg war vor allem auf

gestiegene Aktivitäten und höhere Produktverkäufe am Jahresende in

Kuwait, Saudi-Arabien und Russland zurückzuführen. Im Vergleich zum

Vorjahr stiegen die Umsätze vor allem in Kuwait und Russland, während

die Umsätze in Australien, Oman und Pakistan insgesamt rückläufig

waren.



Der Betriebsverlust des Segments von $ 49 Millionen im vierten

Quartal erhöhte sich von einem Verlust von $ 11 Millionen sequenziell

um $ 38 Millionen. Die sequenzielle Erhöhung ist in erster Linie auf

eine zeitliche Verschiebung zwischen der Umsatzrealisierung und den

Kosten in Kuwait sowie auf Verkäufe von Produkten mit niedrigen

Margen am Jahresende, Anlaufkosten von Offshore-Projekten in Asien

und sonstige außerordentliche Posten zurückzuführen.



Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresergebnis beruht in

erster Linie auf der anhaltenden Schwäche der Offshore-Märkte und

wurde teilweise durch Gewinne von Marktanteilen bei Bohranlagen an

Land im Nahen Osten, in Russland und in Kontinentaleuropa

ausgeglichen.



Zu den operativen Highlights während des Quartals zählen in der

Östlichen Hemisphäre:



- Weatherford wurde von Rosneft als Best Technical Support Service

Company - Cementing Operations, 2016-2017 ausgezeichnet.

- Weatherford erhielt einen Dreijahresvertrag für die Bereitstellung

von Richtbohrservices, einschließlich Rotary Steerable Systems und

Messung sowie stillstandsfreie Bohrtechnik (Logging While Drilling)

auf sechs Bohrinseln in Russland. Der Auftrag wurde aufgrund der

Vorzüge der Technologie von Weatherford sowie einer positiven

bestehenden Beziehung zu dem Betreiber vergeben. Die Arbeiten

finden derzeit statt.

- Im Nahen Osten erzielte Weatherford durch die Anwendung von Managed

Pressure Drilling (MPD) Services an drei Bohrlöchern mit engen

Bohrfenstern neue Feldrekorde hinsichtlich Geschwindigkeit und

Strecke pro Meißel (footage per bit). Nach dem erfolgreichen

Bohrvorgang passte Weatherford das MPD-System an, um die

Flüssigkeitsverdrängung zu überwachen und gleichzeitig einen langen

Komplettierungsstrang in einem der Bohrlöcher zu zementieren. Als

Ergebnis dieser Effizienzsteigerungen konnte der Betreiber

schätzungsweise $ 350.000 bis $ 500.000 pro Bohrung einsparen.



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.200 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 800 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn,

Facebook, Twitter und YouTube verbinden.



Telefonkonferenz



Am 2. Februar 2018, um 08:30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 07:30

Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite unter https://www.weatherford.com/en/investor

-relations/financial-information/conference-call-details/ zu folgen.

Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telekonferenz werden kurz

nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung

stehen.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz

können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht

GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz,

die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der

Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des

Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben"

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen" "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin", "wird

wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet,

obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und

unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Falls

einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten

oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen,

könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen

unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Leser werden außerdem

darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Prognosen

sind, die nennenswert von den tatsächlichen künftigen Ereignissen

oder Ergebnissen abweichen können. Dies hängt unter anderem mit

möglichen Änderungen der erwarteten Effizienzsteigerungen und

Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit unseren Umwandlungsplänen (d.

h., die Restrukturierung unserer Produktlinien und Regionen), dem

Abschluss potenzieller Veräußerungen sowie Änderungen des Timings von

Ausgaben und Zahlungen durch unsere Klienten und Kunden zusammen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den, im

Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2016 endende

Jahr auf Formular 10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf

Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei

der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten

beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns in

keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen

Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



Weatherford International

plc

Zusammengefasste

konsolidierte Gewinn- und

Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei Geschäftsjahr

Monate zum

zum

31. 12. 31. 12. 2016 31.

31. 12.

2017 12.

2016

2017

Nettoumsätze:

Westliche Hemisphäre $ 759 $

736 $ 2.937 $ 2.942

Östliche Hemisphäre 731 670

2.762 2.807

Summe Nettoumsatz 1.490 1.406

5.699 5.749

Betriebsverlust:

Westliche Hemisphäre (35) (74)

(115) (409)

Östliche Hemisphäre (49) (42)

(143) (158)

Bereinigter (84) (116)

(258) (567)

Segmentbetriebsverlust

Verwaltungsaufwand (36) (32)

(130) (139)

Sonstige Kosten, netto (1.622) (251)

(1.741) (1.545)

Summe Betriebsverlust (1.742) (399)

(2.129) (2.251)

Sonstige Erträge

(Ausgaben):

Zinsaufwand, netto (152) (136)

(579) (499)

Agio Anleihenrückkauf, - -

- (78)

netto

Marktpreisanpassung 28 16

86 16

ausstehender Optionsscheine

Aufwand für - (10)

- (41)

Währungsabwertungen

Sonstiger Aufwand, netto (6) (8)

(34) (24)

Nettoverlust vor (1.872) (537)

(2.656) (2.877)

Ertragssteuern

Ertragssteuerrückstellungen (62) (7)

(137) (496)

Nettoverlust (1.934) (544)

(2.793) (3.373)

Auf Minderheitsanteile 4 5

20 19

entfallender Reingewinn

Auf Weatherford $ (1.938) $

(549) $ (2.813) $ (3.392)

entfallender Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender Verlust je

Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (1,95) $

(0,59) $ (2,84) $ (3,82)

Gewichtete

Durchschnittsanzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 993 937

990 887



Weatherford

International plc

Ausgewählte Daten der

Gewinn- und

Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Drei

Monate

zum

31. 12. 30. 30. 31. 31.

2017 9. 6. 3. 12.

2017 2017 2017

2016

Nettoumsätze:

Westliche Hemisphäre $ 759 $ 767 $

678 $ 733 $ 736

Östliche Hemisphäre 731 693 685

653 670

Summe Nettoumsatz $ 1.490 $ 1.460 $

1.363 $ 1.386 $ 1.406

Drei

Monate

zum

31. 12. 30. 30. 31. 31.

2017 9. 6. 3. 12.

2017 2017 2017

2016

Betriebsergebnis

(Verlust):

Westliche Hemisphäre $ (35) $ 3 $

(52) $ (31) $ (74)

Östliche Hemisphäre (49) (11) (23)

(60) (42)

Bereinigter (84) (8) (75)

(91) (116)

Segmentbetriebsverlust

Verwaltungsaufwand (36) (28) (33)

(33) (32)

Sonstige Kosten, netto (1.622) (28) (19)

(72) (251)

Summe Betriebsverlust $ (1.742) $ (64) $

(127) $ (196) $ (399)

Drei

Monate

zum

31. 12. 30. 30. 31. 31.

2017 9. 6. 3. 12.

2017 2017 2017

2016

Umsätze Produkt- und

Servicelinie (a):

Fertigung $ 408 $ 381 $

335 $ 341 $ 402

Fertigstellung 339 320 301

304 306

Bohrung und Messung 349 347 331

364 326

Bohrlochkonstruktion 394 412 396

377 372

Summe Umsätze Produkt- $ 1.490 $ 1.460 $

1.363 $ 1.386 $ 1.406

und Servicelinie

Drei

Monate

zum

31. 12. 30. 30. 31. 31.

2017 9. 6. 3. 12.

2017 2017 2017

2016

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Westliche Hemisphäre $ 80 $ 89 $

92 $ 91 $ 99

Östliche Hemisphäre 109 108 111

115 114

Verwaltungsaufwand 1 2 1

2 2

Summe Abschreibungen $ 190 $ 199 $

204 $ 208 $ 215

und Wertberichtigungen



(a) Fertigung umfasst

künstliche

Fördersysteme,

Stimulation und Testing

sowie

Produktionssysteme.

Komplettierung umfasst

Komplettierungssysteme,

Auskleidungssysteme und

Zementierungsprodukte.

Bohrung und Messung

umfasst

Bohrdienstleistungen,

gesteuerte

Druckbohrung, Surface

Logging Systeme,

Wireline Services und

Reservoir Solutions.

Bohrlochkonstruktion

umfasst Tubular Running

Services, Intervention

Services, Bohrwerkzeuge

und Mietausrüstung

sowie Bohranlagen an

Land.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten

nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die

GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse,

Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten

herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei Geschäftsjahr

Monate zum

zum

31. 30. 9. 2017 31.

31. 31.

12. 12.

12. 12.

2017 2016

2017 2016

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (1.742) $

(64) $ (399) $ (2.129) $ (2.251)

Betriebsverlust

Trennungsentschädigungen, 43 34

130 183 280

Restrukturierung und Ausstieg

aus Geschäftsbereichen

Kosten für (6) (4)

30 (10) 220

Rechtsstreitigkeiten, netto

Wertminderungen, 1.681 (2)

91 1.664 1.043

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige(a) (b) (c) (d)

Ältere Verträge - -

- - 2

Gewinn aus der Veräußerung (96) -

- (96) -

der Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforationsanlagen

in den USA

Nicht GAAP-konforme 1.622 28

251 1.741 1.545

betriebliche Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ (120) $

(36) $ (148) $ (388) $ (706)

bereinigter Betriebsverlust

Verlust vor Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust vor $ (1.872) $

(226) $ (537) $ (2.656) $ (2.877)

Ertragssteuern

Anpassung des 1.622 28

251 1.741 1.545

Betriebsergebnisses:

Agio Anleihenrückkauf, netto - -

- - 78

Marktpreisanpassung (28) 7

(16) (86) (16)

ausstehender Optionsscheine

Aufwand für - -

10 - 41

Währungsabwertungen

Nicht GAAP-konformer Verlust $ (278) $

(191) $ (292) $ (1.001) $ (1.229)

vor Ertragssteuern

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern:

GAAP-konforme $ (62) $

(25) $ (7) $ (137) $ (496)

Ertragssteuerrückstellungen

Steuerlicher Effekt auf nicht 15 -

1 8 600

GAAP-konforme Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (47) $

(25) $ (6) $ (129) $ 104

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Auf Weatherford entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer Nettoverlust $ (1.938) $

(256) $ (549) $ (2.813) $ (3.392)

Nicht GAAP-konforme 1.609 35

246 1.663 2.248

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (329) $

(221) $ (303) $ (1.150) $ (1.144)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

verwässerter Verlust je

Aktie;

GAAP-konformer verwässerter $ (1,95) $

(0,26) $ (0,59) $ (2,84) $ (3,82)

Verlust je Aktie

Nicht GAAP-konforme 1,62 0,04

0,27 1,68 2,53

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,33) $

(0,22) $ (0,32) $ (1,16) $ (1,29)

verwässerter Verlust je Aktie

GAAP-konformer effektiver (3) % (11)

(1) (5) % (17)

Steuersatz (e) %

% %

Nicht GAAP-konformer (16) % (13)

(2) (13) % 8 %

effektiver Steuersatz (f) %

%



(a) Im vierten Quartal 2017

schließen

Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige $ 934 Millionen

an Wertminderungen von

langlebigen

Vermögenswerten (davon $

740 Millionen im

Zusammenhang mit

Bohranlagen an Land, die

in zur Veräußerung

gehaltene Vermögenswerte

umklassifiziert wurden),

Wertberichtigungen von

Vorräten in Höhe von $

434 Millionen,

Wertberichtigungen auf

Forderungen in Venezuela

in Höhe von $ 230

Millionen und sonstige

Belastungen und

Gutschriften im

Zusammenhang mit

Abschreibungen in Höhe

von $ 83 Millionen ein.

(b) Im Jahr 2017 schließen

Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige $ 934 Millionen

an Wertminderungen von

langlebigen

Vermögenswerten (davon $

740 Millionen im

Zusammenhang mit

Bohranlagen an Land, die

in zur Veräußerung

gehaltene Vermögenswerte

umklassifiziert wurden),

Wertberichtigungen von

Vorräten in Höhe von $

434 Millionen,

Wertberichtigungen auf

Forderungen in Venezuela

in Höhe von $ 230

Millionen und sonstige

Belastungen und

Gutschriften im

Zusammenhang mit

Abschreibungen in Höhe

von $ 66 Millionen ein.

(c) Im vierten Quartal 2016

schließen

Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige $ 69 Millionen

Kosten für die Schließung

der Hochdruckförderung

sowie $ 22 Millionen

sonstige Belastungen und

Gutschriften ein.

(d) Im Jahr 2016 schließen

Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige $ 710 Millionen

an Wertminderungen von

langlebigen

Vermögenswerten sowie

sonstige Belastungen und

Gutschriften,

Wertberichtigungen von

Vorräten in Höhe von $

219 Millionen und

Belastungen im

Zusammenhang mit dem

Hochdruckfördergeschäft

in Höhe von $ 114

Millionen ein.

(e) Der nach GAAP ermittelte

effektive Steuersatz ist

die GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern.

(f) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz ist

die nicht GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den nicht

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern berechnet

in Tausend.



Weatherford

International plc

Ausgewählte Bilanzdaten

(ungeprüft)

(In Millionen)

31. 30. 30. 31. 31.

12. 9. 6. 3. 12.

2017 2017 2017 2017 2016

Aktiva:

Barbestand und $ 613 $ 445 $

584 $ 546 $ 1.037

zahlungswirksame Mittel

Forderungen, netto 1.103 1.236 1.165

1.292 1.383

Lagerbestände, netto 1.234 1.752 1.728

1.700 1.802

Zur Veräußerung 359 935 929

860 23

gehaltene

Vermögensgegenstände

Immobilien, Anlagen und 2.708 3.989 4.111

4.265 4.480

Ausrüstung, netto

Goodwill und 2.940 2.575 2.527

2.602 3.045

immaterielle

Vermögenswerte, netto

Passiva:

Kreditoren 856 815 837

803 845

Kurzfristige Darlehen 148 391 152

240 179

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige 7.541 7.530 7.538

7.299 7.403

Finanzverbindlichkeiten

Eigenkapital:

Summe Eigenkapital (571) 1.384 1.524

1.691 2.068



Weatherford International plc

Nettoverschuldung (a)

(ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum zum 31.

12. 2017:

Nettoverschuldung Stand 30. $

(7.476)

9. 2017 (a)

Betriebsverlust (1.742)

Abschreibungen 190

Investitionsaufwand für (78)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erlöse aus dem Verkauf von 15

Vermögensgegenständen

Erwerb von immateriellen (2)

Vermögenswerten

Sonstige (26)

Investitionstätigkeiten

Erlöse aus der Veräußerung 430

der Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforationsanlagen

in den USA

Zunahme des Umlaufvermögens 154

(b)

Wertminderungen von 934

langlebigen Vermögenswerten

Wertberichtigungen von 434

Vorräten

Wertberichtigungen von 230

Forderungen in Venezuela

Rückstellungen für (30)

Rechtsstreitigkeiten und

Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (16)

Zinsaufwand (104)

Andere 11

Nettoverschuldung Stand 31. $

(7.076)

12. 2017 (a)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Zwölfmonatszeitraum zum 31.

12. 2017:

Nettoverschuldung Stand 31. $

(6.545)

12. 2016 (a)

Betriebsverlust (2.129)

Abschreibungen 801

Investitionsaufwand für (225)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erwerb von zur Veräußerung (244)

gehaltenen

Vermögensgegenständen

Erlöse aus dem Verkauf von 51

Vermögensgegenständen

Erwerb von immateriellen (15)

Vermögenswerten

Sonstige (59)

Investitionstätigkeiten

Erlöse aus der Veräußerung 430

der Hochdruckförder- und

Pump-down-Perforationsanlagen

in den USA

Zunahme des Umlaufvermögens (61)

(b)

Erlöse aus Wechselforderungen 59

Wertminderungen von 934

langlebigen Vermögenswerten

Wertberichtigungen von 434

Vorräten

Wertberichtigungen von 230

Forderungen in Venezuela

Rückstellungen für (123)

Rechtsstreitigkeiten und

Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (87)

Zinsaufwand (538)

Andere 11

Nettoverschuldung Stand 31. $

(7.076)

12. 2017 (a)

Zusammensetzung der 31. 12. 30. 31. 12.

Nettoverschuldung (a) 2017 9. 2016

2017

Barmittel $ 613 $

445 $ 1.037

Kurzfristige Darlehen und der (148) (391)

(179)

fällige Anteil langfristiger

Darlehen

Langfristige (7.541) (7.530)

(7.403)

Finanzverbindlichkeiten

Nettoverschuldung (a) $ (7.076) $

(7.476) $ (6.545)



(a) Bei

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Das

Management ist der

Meinung, dass sie

nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

(b) Das Umlaufvermögen

ist als die Summe

der Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten

definiert.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2