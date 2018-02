Auf Korsika fordern Tausende Menschen mehr Selbstbestimmung gegenüber Frankreich. Ihre Hoffnungen liegen auf Präsident Emmanuel Macron.

Drei Tage vor einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Korsika haben Tausende Demonstranten in der Inselhauptstadt Ajaccio mehr Eigenständigkeit für ihre Insel gefordert. An der von nationalistischen Gruppen organisierten Demonstration nahmen am Samstag bis zu 6000 Personen teil, wie die örtliche Präfektur mitteilte. Die Organisatoren sprachen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP von 22.000 bis 25.000 Teilnehmern.

Die Nationalisten fordern für die französische Mittelmeerinsel einen Autonomiestatus. Unter anderem wollen sie erreichen, dass Korsisch als offizielle Sprache anerkannt wird. ...

