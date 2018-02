New York (ots/PRNewswire) - Openlink Financial LLC, weltweit führender Anbieter von Handels- und Risikomanagement-Lösungen für Energie- und Rohstoffunternehmen und Finanzdienstleister, hat heute bekannt gegeben, dass die ION Investment Group einen gültigen Vertrag zum Erwerb des Unternehmens von Hellman & Friedman abgeschlossen hat. Die Transaktion unterliegt den gewöhnlichen Genehmigungen.



Andrea Pignataro, CEO von ION, sagte: "Die Lösungen und fachliche Kompetenz von Openlink ergänzen die Tätigkeit von ION in hohem Maße. Dieser Erwerb wird die Präsenz von ION bei Dienstleistungen in den Branchen Energie und Finanzen erweitern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rich Grossi und dessen Team und darauf, zu Wachstum und Entwicklung der Firma beizutragen."



Ben Farkas, Partner bei Hellman & Friedman, sagte: "Openlink ist bestens positioniert, seine Erfolgsgeschichte, ausgeprägten Kundenbeziehungen und die substantiellen Investitionen in sein Produktportfolio zu verwerten. Wir wünschen dem Team von Openlink im Besitz von ION weiterhin viel Erfolg."



Rich Grossi, CEO von Openlink, sagte: "Die Unterstützung von ION zu erhalten, ist für Openlink eine großartige Gelegenheit, speziell mit 25 Jahren führender Position in der Branche. Wir werden im Besitz von ION weiterhin in Produktinnovationen investieren, um Kunden mit unseren Produkten, den besten auf dem Markt, bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Aufgaben zu helfen."



Die UBS Investment Bank war exklusiver Finanzberater von ION und stellte für die Transaktion Finanzierung zur Verfügung. Linklaters LLP waren Rechtsberater von ION. Centerview Partners LLC waren exklusive Finanzberater von Openlink. Simpson Thacher & Bartlett LLP waren Rechtsberater von Hellman & Friedman und Openlink.



Über die ION Investment Group



ION liefert Finanzinstituten, Zentralbanken, Behörden und Unternehmen Softwarelösungen für die Automatisierung bei Handel und Arbeitsabläufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iongroup.com.



Über Hellman & Friedman



Hellman & Friedman ist eine führende Private-Equity-Investmentfirma mit Niederlassungen in San Francisco, New York und London. Seit der Gründung im Jahr 1984 hat H&F mehr als 35 Milliarden USD Kapital eingesammelt und in mehr als 80 Unternehmen investiert. Die Firma konzentriert sich auf Investitionen in überlegene Franchises und dient als wertschöpfender Partner des Managements in ausgewählten Branchen, darunter Business- und Datendienste, Software, Finanzdienstleistungen, Internet und Medien, Gesundheitsversorgung, Einzelhandel und Verbraucher, sowie Industrie und Energie. Weitere Informationen über Hellman & Friedman erhalten Sie unter www.hf.com.



Über Openlink



Seit mehr als 25 Jahren stellt Openlink Handels- und Risikomanagement-Lösungen für die weltweit fortschrittlichsten Rohstoff- und Energieunternehmen, Konzerne und Finanzdienstleister bereit. Die Cloud-Plattform von Openlink und deren erweiterte Analysekapazitäten ermöglichen Kunden, durch Daten bessere Entscheidungen zu treffen, von Marktchancen zu profitieren und Risiken zu begrenzen. Weitere Informationen über Openlink erhalten Sie unter www.openlink.com.



