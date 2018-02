Digi Communications N.V. gibt Details des Abschlusses einer Kreditfazilität zwischen der Digi Group und einem Konsortium von Kreditinstituten bekannt, um das kurzfristige Darlehen vom Oktober 2017 (das 2017 Bridge Loan) teilweise rezufinanzieren

Das Unternehmen möchte seine Investoren und den Markt darüber in Kenntnis setzen, dass am 1. Februar 2018 RCS RDS S.A. (die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Rumänien "RCS&RDS"), DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság (die Tochtergesellschaft von RCS RDS S.A. in Ungarn "Digi Kft.") als die Kreditnehmer, das Unternehmen als ein Bürge, Citibank N.A., London Branch und ING Bank N.V. als Arrangeure, ING Bank N.V. als Facility Agent und mehrere weitere Finanzinstitute als Kreditgeber einen Konsortialkredit für drei Fazilitäten in den Währungen HUF, RON und EURO (die "2018 Syndicated Facility") abgeschlossen haben.

Die 2018 Syndicated Facility ist ein mittelfristiger Darlehensvertrag, der das 2017 Bridge Loan (weitere Details in Bezug auf das 2017 Bridge Loan, das im Oktober 2017 als kurzfristiges Darlehen abgeschlossen wurde, entnehmen Sie bitte dem von dem Unternehmen an seine Investoren unterbreiteten Bericht und den Marktinformationen vom 16. Oktober 2017) teilweise refinanziert. Die 2018 Syndicated Facility ersetzt das 2017 Bridge Loan zu einem entsprechenden Wert von rund 163.000.000 EUR.

Die 2018 Syndicated Facility soll von dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften für dieselben Zwecke verwendet werden, wie von dem Unternehmen im Oktober 2017 vorgesehen. Ein Teil der Erträge wird für die Finanzierung der Übernahme des ungarischen Telekommunikationsbetreibers Invitel Tavkozlesi Zrt. durch Digi Kft. verwendet (im Hinblick auf die Bedingungen über die wir unsere Investoren und den Markt bereits am 21. Juli 2017 informiert haben). Der restliche Betrag soll für allgemeine Unternehmenszwecke und/oder Investitionen verwendet werden.

Die 2018 Syndicated Facility hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Zinssatz beträgt 2,65% pro Jahr, erhöht um die relevanten geltenden Interbankensätze.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der offiziellen Website von Digi: www.digi-communications.ro (Investor Relations Section).

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

