Kunden werden auf der Handelsplattform Ebay auch in Zukunft über den Zahlungsdienstleister Paypal bezahlen können. Paypal werde für Käufer "weiterhin eine Bezahlmöglichkeit bei Ebay bleiben", sagte der Ebay-Chef Devin Wenig der "Welt am Sonntag".

"Wir planen weltweit eine völlig neue Zahlungsabwicklung einzuführen, bei der wir den Zahlungsfluss selbst verwalten", so Wenig weiter. Der niederländische Dienstleister Adyen werde den Konzern dabei "unterstützen" und "Hauptpartner von Ebay im Bereich der Zahlungsabwicklung sein". Die harsche Kritik, die Politiker, Verbraucherschützer und auch Wirtschaftsvertreter aus anderen Branchen zuletzt an den großen Tech-Konzernen übten, hält Wenig für teilweise überzogen. "Wenn wir uns von einer Welt, in der Tech nichts Falsches tun konnte, zu einer Welt bewegen, in der Tech nichts richtig machen kann, dann wäre das sicher nicht richtig und sinnvoll", sagte er.

"Wir sind natürlich nicht immun gegenüber Kritik", sagte er. "Im letzten Präsidentschaftswahlkampf hat man an die Tech-Konzerne durchaus legitime Vorwürfe gerichtet. Diese Unternehmen passen sich jetzt an. Sie müssen ein verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft sein wie jeder andere auch."