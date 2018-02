Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nimmt weiter ab / Niedrigster Stand seit 1994

+++Werbung+++ 2017 meldeten 20.200 Firmen Insolvenz an. 2016 waren es noch 21.560 Unternehmen gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 6,3 Prozent. Insgesamt gibt es in Deutschland 2,41 Millionen Unternehmen. Damit sind 0,84 Prozent insolvent gegangen. Die Höchstzahl an Insolvenzen war im Jahr 2003 zu verzeichnen gewesen, als es zu 39.470 Fällen kam. Damit hat sich die Zahl der Insolvenzen innerhalb von 14 Jahren um fast die Hälfte verringert. Der Schaden für die Gläubiger betrug insgesamt 26,6 Milliarden Euro (2016: 27,5 Milliarden). Das sind durchschnittlich 1,32 Millionen Euro pro...

Den vollständigen Artikel lesen ...