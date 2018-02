Die Wirtschaft wächst, Exporte steigen und die Börse verbucht ein Plus: Gelassenheit verdrängt die Panik nach Trumps erstem Amtsjahr.

Wie es um die Verfasstheit eines Landes bestellt ist, kann man an den Wirtschaftsindikatoren ablesen. Als vor gut einem Jahr in den USA Donald Trump an die Macht kam, rutschten beim südlichen Nachbarn die Börse, der Peso und die Stimmung in den Keller. Die Drohungen aus Washington, die Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) zu kippen und die Migranten in Massen zu deportieren, führten zu einer kollektiven Depression in Mexiko.

In der Bevölkerung machten sich Angst und bei internationalen Unternehmen eine abwartende Haltung breit. Deutsche Firmen zum Beispiel setzten Investitionspläne eine Nummer kleiner an, mieteten ein Gelände lieber, anstatt es zu kaufen. Im Laufe des Jahres stiegen und fielen Peso und Börse immer wieder im Rhythmus von Trump und seinen Ankündigungen und Ausbrüchen.

Ein Jahr später herrscht ein gewisser Gleichmut im Land, er hat die Anflüge von Panik ersetzt. Weder ist die Mauer gebaut, noch NAFTA am Ende. Im Gegenteil: Das mexikanische Bruttoinlandsprodukt wuchs um 2,1 Prozent, die Börse legte dieses Jahr rund fünf Prozent zu, und der Peso hat sich im Januar als die stärkste Währung aller Schwellenländer bewiesen. "Die mexikanische Wirtschaft hat eine große Widerstandsfähigkeit gezeigt", sagt Carlos Serrano, Chefökonom bei BBVA Bancomer. Schließlich kamen zum Effekt Trump noch die zurückgehende Ölproduktion und das große Erdbeben vom 19. September hinzu, welches Teile der Hauptstadt Mexico-Stadt in Mitleidenshaft gezogen hat.

Treibende Kräfte für das Plus waren der Aufschwung in den USA, der zu einem Anstieg der mexikanischen Exporte geführt hat. Exemplarisch dafür steht der von Trump ...

