Erhöht ein hohes Gehalt die Zufriedenheit? Ja - aber nur bis zu einem gewissen Punkt.

"Geld allein macht nicht glücklich", sagte einst Marcel Reich-Ranicki, "aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn." Damit fasste der legendäre Literaturkritiker geschmeidig zusammen, was viele Menschen vermuten: Unser materieller Wohlstand ist angeblich eng mit unserer seelischen Zufriedenheit verknüpft. Glücklich ist, wer recht viel Geld hat.

Aber bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass mehr Geld das Glück potenziert? Dass der reichste Mann der Welt auch der glücklichste ist? Mitnichten. Vielmehr beeinflusst Geld das psychische Befinden nur bis zu einer gewissen Summe positiv. Zu viel materielle Wohlversorgtheit hingegen wirkt sich sogar negativ aus.

Davon ist zumindest Andrew Jebb überzeugt. Der Psychologe der US-Universität Purdue analysierte für seine neue Studie, die kürzlich im Fachjournal "Nature Human Behaviour" erschien, die Gallup World Poll - eine weltweite Umfrage, an der sich zwischen 2005 und 2016 rund 1,7 Millionen Menschen aus 164 Ländern beteiligten. Die Befragten machten in ausführlichen ...

