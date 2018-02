Die Hexenjagd gegen ihn gehe weiter, twittert Donald Trump. Und dass, obwohl das am Freitag veröffentlichte umstrittene Memorandum in den Russland-Ermittlungen ihn vollständig entlaste, meint der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump sieht sich durch das am Freitag veröffentlichte umstrittene Memorandum in den Russland-Ermittlungen entlastet. Es "rehabilitiert mich völlig", twitterte der US-Präsident am Samstag und beklagte: "Aber die Hexenjagd geht weiter und weiter." Es habe weder eine Zusammenarbeit mit Russland oder eine Rechtsbehinderung gegeben, fügte er hinzu.

