Brüssel will Spargelder in Europa über die Landesgrenzen hinaus absichern. In Deutschland gibt es seit langem Widerstand gegen die Pläne. Zu Recht, meint ein Partner des Traditionshauses Metzler.

Der Frankfurter Bankier Emmerich Müller warnt vor einer zu raschen Einführung eines grenzübergreifenden Schutzes von Spargeldern in Europa. "Auf lange Sicht gehört zu einer Bankenunion auch eine gemeinsame Einlagensicherung. Aber noch ist die Zeit dafür nicht reif", sagte der Partner des 1674 gegründeten Bankhauses Metzler der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir haben in Europa nach wie vor jede Menge Altlasten in Form von notleidenden Krediten in den Bankbilanzen. Diese Tatsache blockiert nicht nur die Entwicklung gemeinsamer europäischer Sicherungssysteme, sondern auch die Vergabe neuer Kredite", sagte Müller. EU-weit beläuft sich das Volumen ausfallgefährdeter Darlehen ("Non-Performing Loans"/NPL) nach jüngsten Zahlen noch auf 950 Milliarden Euro.

"Es wäre unfair, den jetzt schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...