Der Wert der Medigene AG Aktie ist im Grunde konstant steigend. Hin und wieder kam es hierbei in der Vergangenheit zu kleineren und größeren Korrekturen. Auch aktuell befindet sich der Markt wieder in einer solchen Korrektur, wobei sich diese in einer Range abzeichnet. Dieses derzeitige Marktgleichgewicht verläuft in einem Bereich von etwa zwei Euro und hat seit etwa 1.5 Wochen Bestand. Ob es sich hierbei um eine Akkumulation oder Distribution handelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...