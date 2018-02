Mainz (ots) -



Mit seiner Agenda 2020 versprach IOC-Präsident Thomas Bach, alles besser zu machen: Transparenz statt Kungelei, schonungslose Aufklärung und Strafverfolgung bei Dopingvergehen und Korruption. Doch vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang holt den weltgrößten Sportverband die Realität ein: Weltweit ermitteln Staatsanwaltschaften und Behörden wegen möglichem Stimmenkauf: Es geht um die Vergabe der Olympischen Sommerspiele in Rio 2016 und Tokio 2020. Am Mittwoch, 7. Februar 2018, 22.45 Uhr, beleuchtet "ZDFzoom: Das System Olympia - Gier, Geld und Macht?".



Die "ZDFzoom"-Autoren Markus Harm und Jens Weinreich begeben sich auf Spurensuche: Welche Rolle spielten hochrangige Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees bei der Stimmvergabe? Bei einer Razzia im Haus des brasilianischen Sportfunktionärs Carlos Arthur Nuzman, dem Chef des Organisationskomitees (OK) für Olympia 2016, haben Ermittler umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Nuzman soll für die Verteilung von Bestechungsgeldern verantwortlich gewesen sein. Der Vorwurf der Ermittler: Afrikanische IOC-Funktionäre sollen über ihn Millionen für ihr Rio-Votum erhalten haben.



Eine weitere Schlüsselfigur ist der kuwaitische Sportfunktionär Ahmad al-Fahad al-Sabah, der als Strippenzieher im internationalen Sportbusiness gilt. Ihm wird vorgeworfen, Stimmen auch für die Wahl von Thomas Bach zum IOC-Präsidenten gekauft zu haben. Auch diese Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Dabei hatte IOC-Präsident Thomas Bach in den vergangenen Jahren häufig öffentlich Ratschläge an den von kriminellen Machenschaften erschütterten Fußball-Weltverband (FIFA) erteilt - mit dem Tenor, das IOC sei modern und transparent.



