Bad Segeberg (ots) - "Es sind Artikel wie der am 18.12.2017 in den Kieler Nachrichten erschienene 'Lahmes Internet verärgert Firmen', die immer wieder den Bedarf für schnelle und unkomplizierte Anbindungen an das World Wide Web deutlich machen", sagt Utz Wilke. Als Geschäftsführer eines Anbieters von Satelliteninternet will Wilke zukünftig noch mehr Unternehmen via Satellit ins Netz bringen.



Sei es der online Shop, die Kommunikation mit Kunden oder Geschäftspartnern oder auch so simple Vorgänge wie Banking und Steruerklärungen - alles läuft heute digital. Wer da über keinen schnellen und stabilen Internetzugang verfügt, ist schnell abgehängt und hat das nachsehen.



"Die meisten verfügen über breitbandiges Internet. Manche aber eben nicht. Oder zumindest noch nicht", so Wilke weiter. Manchmal sind es auch nur wenige Wochen, bis ein kabelgebundener Internetzugang realisiert werden kann, manchmal vergehen aber auch Monate oder gar Jahre. Aus diesem Grund bietet die Filiago GmbH & Co. KG nun die 'Best Performance Garantie' auch für Business Kunden an.



Wilke: "Die 'Best Performance Garantie' gewährt den Geschäftskunden ein Sonderkündigungsrecht für den Fall, dass er während der Vertragslaufzeit über einen Glasfaseranschluss (FTTH/FTTB) verfügt. Sie ermöglicht die sofortige Nutzung von schnellem Internet, ohne das Risiko einer langfristigen Bindung. Wir wissen natürlich, dass Satelliteninternet einem Glasfaseranschluss in Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit unterlegen ist. Aber Satelliteninternet ist überall verfügbar und kann den Unternehmern, Freelancern und Institutionen die Wartezeit auf einen solchen Anschluss überbrücken."



Weitere Informationen zu Filiago und Satelliteninternet auch auf www.filiago.de/business/tarife-satellit.html



