Deutschland, Österreich und Italien streiten über die Lkw-Massen am Brenner. Der Konflikt um den wichtigsten Alpenpass offenbart eine fatale Logik: Wer investiert, verliert.

Das Grauen glitzert im Gegenlicht. Während Ingrid Felipe in die Kamera des Fotografen blinzelt, strahlt hinter ihr der Stubaier Gletscher im grellsten Neuschneeweiß. Felipe braucht schöne Bilder, es ist Wahlkampf, doch vor allem geht es ihr um die Spur leuchtender Punkte, die das kolossale Panorama hinter ihr durchziehen. Sie huschen von links nach rechts, von rechts nach links. Bergauf, bergab: Lkw an Lkw. "Was die Menschen in Tirol aushalten müssen, überschreitet längst jedes erträgliche Maß."

Felipe ist Vorsitzende der Tiroler Grünen, die hier an der A 13, besser bekannt als Brenner-Autobahn, den Wahlkampf-Auftakt begehen. In einer Koalition mit der konservativen ÖVP hat sie in den vergangenen fünf Jahren die Regierung Tirols mitangeführt, jetzt ist sie wieder Spitzenkandidatin. Aber das sind nur offizielle Zuschreibungen. Felipe ist: oberste Kämpferin gegen den Brenner-Verkehr. Und damit ein internationales Hassobjekt. Letztens war sie beim Empfang der Bayerischen Wirtschaft in München. Das, erzählt sie, "war kein Moment, wo man sich freut, Politikerin geworden zu sein".

Denn Felipe hat Ernst gemacht in einer Sache, die man ein paar Kilometer weiter nördlich nie ernst genommen hat. Erst hat sie die "sektoralen Fahrverbote" für Güter wie Bauschutt, Rundholz oder Erden erfunden, auch die Geschwindigkeitsbeschränkung mit dem griffigen Namen "Lufthunderter" setzt sie zu gerne durch. Und damit nicht genug. Seit Monaten macht Tirol die Grenze zum Norden für Lkws einfach dicht, wenn zu viele gleichzeitig kommen. In Blockabfertigung dürfen dann nur wenige Laster am Tag die Strecke passieren. "Notwehr", sagt Felipe. "Europarechtswidrig", schallt es zurück.

Zweimal schon war ein Treffen auf Bundesminister-Ebene angesetzt, um diesen Disput zu lösen, beide Male kam etwas dazwischen, Koalitionsgezerre, Eitelkeiten, Persönliches. Jetzt soll es endlich klappen. Am kommenden Montag treffen sich die Verkehrsminister Deutschlands, Österreichs und Italiens in München, um eine Lösung für den Brenner zu finden. Auf neutralem Boden, im Haus der Bayerischen Wirtschaft und unter Aufsicht der EU. Drei Minister konferieren - wegen einer Straße?

Es ist mehr als eine Straße. Der Brenner ist das Sinnbild einer überforderten Verkehrspolitik, in der Grenzen nicht mehr zum Überwinden da sind, sondern zum Schließen. Mahnmal einer Politik, der keine kluge Kooperation gelingt, sondern nur Kollision auf offener Straße. Und das, wo doch über den Brenner doppelt so viele Waren transportiert werden wie über alle Schweizer Alpenpässe zusammen, allein 2017 ist das Volumen um acht Prozent gestiegen. Hier geht es um eine der wichtigsten Lebensadern des europaweiten Handels.

Und ewig lockt der Stau

Vom Mythos ganz zu schweigen: Es war nicht nur das Wirtschaftswunder, der Volkswagen, es war die Eröffnung der Brenner-Autobahn 1963, die den Deutschen das Mittelmeer nahe brachte. Aus freier Zeit wurde Urlaub, aus Chiemsee Rimini, und zu dem Weg dahin gehörte der Stau am Brenner. Das höchste Bauwerk dieser Trasse heißt Europabrücke, nirgends wurde das friedliche Zusammenwachsen des Kontinents so anschaulich wie hier. Touristen in die eine, Gastarbeiter in die andere Richtung.

Und dazwischen: Tirol.

"Der ganze Verkehr rauscht durch unser Land hindurch", klagt Fritz Gurgiser. "Außer dem Dreck und dem Lärm haben wir nichts vom Transit." Vor 31 Jahren hat er das Tiroler Transitforum gegründet, erst Grantler-Initiative am Rande der Gesellschaft, heute Konsens. Außer der FPÖ sind mittlerweile alle Parteien für eine Limitierung des Verkehrs, zur Not auch mit rabiaten Mitteln.

Dabei ...

