Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen und Mittleren Osten und Afrika, wurde mit einem Markenwert von 4,2 Mrd. USD erneut als wertvollste Bankmarke in der Region Naher und Mittlerer Osten und Afrika ausgezeichnet, so die Februarausgabe des Berichts The Banker's 2018 Brand Finance Global 500.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180204005062/de/

QNB Group HQ Building in Doha (Photo: AETOSWire)

Der Markenwert von QNB ist im Vergleich zu 3,8 Mrd. USD im Jahr 2017 auf 4,2 Mrd. USD gestiegen, was im Jahresvergleich eine Steigerung um 11 bedeutet. Der Brand Strength Index (BSI) der Unternehmensgruppe stieg aufgrund ihrer kontinuierlich starken Ergebnisse und der wachsenden internationalen Expansion unterdessen von 76,4 von 100 auf 78,4 von 100.

QNB konnte zudem einen neuen und signifikanten Meilenstein für seine Vision verzeichnen, bis zum Jahr 2020 zu einer der führenden Banken im Nahen und Mittleren Osten und Afrika sowie in Südostasien zu werden. In Südostasien (Southeast Asia, SEA) liegt sie vor großen Banken in Malaysia, Indonesien, Thailand, den Philippinen und Singapur auf Platz zwei der wertvollsten Bankmarken.

Die Gruppe behielt ferner ihre Bewertung mit AA+ für Markenstärke bei. Damit ist sie die stärkste Marke in der Region; angesichts des Ausbaus ihrer Kundenbasis und der Stärkung der Marke könnte sie in Zukunft sogar eine noch höhere Bewertung erreichen. QNB ist zudem die einzige katarische Marke, die unter den 100 führenden Bankmarken der Welt genannt wird. Die gegenwärtige Wertsteigerung bedeutet, dass die Gruppe jetzt unter allen Marken weltweit auf Platz 425 liegt eine Steigerung gegenüber Platz 433 im letzten Jahr.

Diese Auszeichnung spiegelt die starken und kontinuierlichen Finanzergebnisse und Wachstumsraten von QNB sowie die internationale Präsenz wider, die viele der führenden Finanzzentren der Welt wie London, Paris, Genf, Mumbai und Shanghai umfasst.

Außer ihrem Engagement für ihre Marke konnte die Gruppe zum Jahresende 2017 auch eine solide Aufstellung verbuchen: Der Nettoprofit lag bei 13,1 Milliarden QAR (3,6 Milliarden USD). Das bedeutet eine Steigerung um 6 im Vergleich zum Vorjahr, getrieben von einem Wachstum bei den Aktiva des Unternehmens um 13 gegenüber dem Dezember 2016 auf 811 Milliarden QAR (223 Milliarden USD), dem höchsten je von der Gruppe erreichten Ergebnis. Auch die Kundeneinlagen der QNB Group stiegen seit Dezember 2016 um 16 auf 586 Milliarden QAR (161 Milliarden USD).

Herr Yousef Darwish, General Manager von QNB Group Communications, sagte: "Die Nennung als wertvollste Bank in der Region Naher und Mittlerer Osten und Afrika im Jahr 2018 und der zweite Platz unter den wertvollsten Bankmarken in der Region SEA sind ein wahres Zeugnis für unsere Vision, Strategie und Abläufe sowie unsere starken Ergebnisse."

"Dieser neue Erfolg veranschaulicht auch, wie weit uns unser Ehrgeiz gebracht hat, bis zum Jahr 2020 zu den führenden Banken im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und Südostasien (Middle East, Africa and Southeast Asia, MEASEA) zu gehören", sagte er weiter.

"Die Marke QNB hat sich zu einem modernen nationalen Symbol für herausragendes Banking gesteigert, das für das langjährige Erbe der Bank in Verbindung mit Innovationen steht. Es spiegelt außerdem unsere Verpflichtung wider, innovative Banking-Produkte und -Dienste anzubieten, die die Erwartungen der Kunden übertreffen und für ein einmaliges Banking-Erlebnis sorgen, aufgrund dessen wir jetzt erste Wahl beim Banking sind", sagte Al Darwish abschließend.

David Haigh, CEO Brand Finance, sagte dazu seinerseits: "Mitten in anstrengenden Zeiten für den Ruf der Bankbranche insgesamt kann QNB nicht nur Kunden auf neuen Märkten wie etwa Südostasien für sich gewinnen, sondern auch sein Image bei der bestehenden Kundenbasis festigen."

Brand Finance, die führende unabhängige Marke für Unternehmens- und Strategieberatung der Welt, ist das Unternehmen hinter den Brand Finance Banking 500, einer Rangliste der nach Markenwert größten Banken der Welt. Der Wert von Ruf, Image und geistigem Eigentum einer Marke wird hier bewertet und jährlich in Kooperation mit dem Magazin The Banker publiziert.

The Banker stellt seit 1926 internationale Finanznachrichten bereit und ist der weltweit am längsten bestehende internationale Titel im Banking-Bereich sowie der führende monatliche Titel der Financial Times Group und bleibt eine Hauptquelle für Daten und Analysen für die Branche.

Die QNB Group ist durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 31 Ländern und auf drei Kontinenten präsent und bietet ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen an. Die Gesamtzahl der an mehr als 1.230 Standorten beschäftigten Mitarbeiter beträgt mehr als 28.200, und es besteht ein Netzwerk aus mehr als 4.300 Geldautomaten.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180204005062/de/

Contacts:

QNB Group

Yousef Jassim Fakhroo+97444975770

pr@qnb.com