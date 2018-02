Mindestens 20 Menschen sind vor der spanischen Exklave Melilla ertrunken. Vermutlich wollten sie per Boot die spanische Küste erreichen.

In der Nähe der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla sind mindestens 20 Migranten ertrunken. Die Leichen seien am Samstag im Meer treibend von Menschen auf einem Passagierschiff entdeckt worden, berichteten spanische Zeitungen am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise. Die Toten seien von den spanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...