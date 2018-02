Bohrprogramm in Zone 2 wird am 5. Februar 2018 fortgesetzt und soll Anfang April 2018 abgeschlossen werden Lithologisches Modell abgeschlossen SRK Consulting (UK) wurde für die Unterstützung bei der Definierung eines Explorationsprogramms für aktuelle Explorationsziele beauftragt, was zu mehr gemessenen und angezeigten Ressourcen führen wird Vorläufige Machbarkeitsstudie für Ende des 1. Quartals 2018 erwartet Aktuelle Minen-Lebensdauer basierend auf 6,3Mt ist 13 Jahre European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) (das "Unternehmen") möchte bekannt geben, dass es infolge der erfolgreichen Kapitalaufbringung im Dezember 2017 mit intensiven Explorationsarbeiten fortfahren wird, um die gemessenen und angezeigten...

