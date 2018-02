QUICKBORN (dpa-AFX) - Der norddeutsche Energienetzbetreiber HanseWerk will bis 2020 mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren, um die Infrastruktur in Schleswig-Holstein fit zu machen für die Energiewende. "Wir bauen die Zubringer und Auffahrten für die großen Stromautobahnen", sagte HanseWerk-Chef Matthias Boxberger der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausbau des Stromnetzes sei eng verzahnt mit dem Bau der Trassen des Netzbetreibers Tennet, der den in Schleswig-Holstein erzeugten Strom über Höchstspannungsleitungen in Richtung Süden transportiert./egi/DP/men

AXC0016 2018-02-04/14:27