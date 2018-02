Es geht um nationale Gefühle: Griechenland und Nachbarland Mazedonien streiten über den Namen. Auch für Europa ist das wichtig - aus Sicherheitsgründen.

Manolis hat eine lange Reise hinter sich. Fast 20 Stunden war er unterwegs von seinem Bergdorf Floria auf der Insel Kreta nach Athen. Jetzt ist er hier, am Syntagmaplatz, vor dem Parlamentsgebäude. "Ich habe noch nie in meinem Leben an einer Demonstration teilgenommen", sagt der 78-Jährige, "aber jetzt ist es so weit."

Er trägt die traditionelle Tracht der Kreter: Hohe Lederstiefel, eine Pluderhose, eine schwarze Weste und auf dem Kopf den Sariki, das charakteristische Fransentuch. Aus seinem Dorf hat er eine große griechische Nationalflagge mitgebracht. Mehr als 600 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Kreta und Mazedonien. Aber heute ist auch der Kreter Manolis ein Mazedonier: "Wenn unser nationales Erbe in Gefahr ist, müssen wir zusammenhalten."

Hunderttausende Menschen versammelten sich am Sonntag bei frühlingshaften 18 Grad auf dem Athener Syntagmaplatz und in den umliegenden Straßen. Sie schwenkten Fahnen, entrollten Transparente und stimmten Sprechchöre an: "Hände weg von Mazedonien - es gibt nur ein Mazedonien, und das ist griechisch." Aufgerufen zu der Kundgebung hatten patriotische und nationalistische Organisationen. Auch die orthodoxe Kirche war mit von der Partie.

Der Namensstreit ist für viele Griechen ein hoch emotionales Thema. Außerhalb der Balkanregion wird er in der Öffentlichkeit oft belächelt und selten verstanden. Dafür nehmen Sicherheitspolitiker das Thema umso ernster. Denn es geht um die Stabilität des Balkans - und um die Rivalität Russlands mit der Nato in der Region.

Seit fast drei Jahrzehnten schwelt der Konflikt. Aber jetzt zeichnet sich eine Einigung ab: Unter Vermittlung des Uno-Beauftragten Matthew Nimetz verhandeln die Regierungen in Athen und Skopje über einen Kompromiss. Eine Einigung sei in greifbarer Nähe, meint Nimetz. Griechenlands Außenminister Nikos Kotzias will eine rasche Einigung. Dann könnte die Nato im Juni über eine ...

