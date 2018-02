Einen gescheiterten Versuch der Regierungsbildung hat Deutschland schon erlebt im letzten halben Jahr. Diesmal soll es klappen: Die Koalitionsgespräche von CDU, CSU und SPD sind in der entscheidenden Phase. "Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite", hatte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles beim Parteitag versprochen. Und in der Tat, den selbst gesetzten Termin halten die Parteien nicht: Am Abend lassen die Parteien durchsickern, dass sie den Montag aller Voraussicht nach noch brauchen werden.

Schon am Morgen hat sich das abgezeichnet. Zu den ersten am Willy-Brandt-Haus gehören die Aktivisten von Greenpeace in ihren grünen Jacken. Noch bevor die Polizei ihre Absperrungen errichten kann, platzieren sie mannshohe Eisblöcke vor dem Eingangsbereich der SPD-Zentrale. Eine "2020" aus Eis soll die Unterhändler an das Klimaschutzziel für das Jahr 2020 erinnern, das Deutschland höchstwahrscheinlich verfehlen wird. Noch vor 8 Uhr am Morgen räumt die Polizei die Blöcke beiseite. Andernfalls hätten sie den Tag vielleicht überdauert - es ist klar und kalt in Berlin.

Ab 8 Uhr treffen die Politiker ein. "Wir werden uns alle Mühe geben", sagt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. auf die Frage, ob die Verhandlungen tatsächlich am Sonntag enden. Doch es gibt Anzeichen, dass es länger dauern wird. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kommt mit Bundesadler-Jutebeutel und Bananen in ...

