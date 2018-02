BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen über die zentralen Streitthemen "Zwei-Klassen-Medizin" und Jobbefristungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an diesem Montag fortsetzen. Beide Themen sollten noch am Sonntagabend andiskutiert, aber am Montag weiter besprochen werden. Die Unterhändler würden sich dazu um 10.00 Uhr erneut im Willy-Brandt-Haus treffen, der SPD-Zentrale in Berlin.

Bis zum frühen Abend gegen 18.00 Uhr waren die Themenbereiche Gesundheit und Arbeitsmarkt in der 15er-Runde noch nicht angesprochen worden. Die Mitglieder der entsprechenden Arbeitsgruppen waren von den Verhandlungsspitzen aufgefordert worden, sich bereit zu halten. Angesichts dieser Zeit- und Ortsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Unterhändler fest vorhaben, ihre Beratungen am Montag abzuschließen./bk/jac/ir/hrz/ctt/poi/DP/men

