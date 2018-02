Elon Musk startet den Verkauf von Flammenwerfern.



Ich mache keine Witze. Das ist echt!



Letztes Wochenende hat Musk Folgendes getwittert:



The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia- Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018



Das war kein Witz. Sein Unternehmen The Boring Company (dasselbe, das sich mit Tunnelbau und Hyperloops als Lösung für Verkehrsstaus beschäftigt) hat die Flammenwerfer auf seiner Website angeboten. Und ich sage ?angeboten? (Vergangenheitsform), weil die Boring Company 20.000 Flammenwerfer zu je 500 US-Dollar ins Schaufenster stellte und ...

