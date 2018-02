BERLIN (dpa-AFX) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich für den Erhalt der sogenannten 50+1-Regelung ausgesprochen. "Wir werden weiter für 50+1 kämpfen. So lange mir keiner der Gegner schlüssig erklären kann, warum man 50+1 abschaffen soll, obwohl Real Madrid und Barcelona als Vereine mit 50+1 die erfolgreichsten Klubs der Welt sind, kämpfe ich für den Bestand dieser Regel", sagte Watzke der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Am Montag entscheidet die Deutsche Fußball Liga über eine Zulassung der Mehrheitsbeteiligung von Martin Kind am Bundesligisten Hannover 96./two/DP/men

ISIN DE0005493092

AXC0047 2018-02-04/19:18