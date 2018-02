BERLIN (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich zuversichtlich geäußert, dass der noch abschließend auszuhandelnde Koalitionsvertrag auch von den SPD-Mitgliedern gebilligt wird. "Das Paket ist inzwischen so attraktiv, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass eine Basis, zum Beispiel der SPD, so etwas ablehnen kann", sagte Haseloff am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". "Das kann man eigentlich nur wollen, und deswegen hoffe ich eigentlich auf ein positives Ergebnis bei der Mitgliederbefragung." Auf die Frage, ob die Koalitionsverhandlungen noch platzen könnten, sagte der CDU-Politiker: "Ich glaube es nicht, ich hoffe es auch nicht, und ich wüsste auch kein Thema, das unüberwindlich ist." Noch nicht geklärt zwischen Union und SPD sind gewichtige Streitthemen in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik./bi/DP/men

