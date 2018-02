Zum Abschluss des 21. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben Hannover und Hamburg mit einem 1:1 unentschieden gespielt. In der Tabelle bleibt Hamburg damit auf dem vorletzten Tabellenplatz - was aber auch bei einem Sieg so gewesen wäre, denn der Abstand zum Relegationsplatz betrug vor dem Spiel vier Punkte.

Hannover ist auf Platz neun. Iver Fossum schoss die Gäste in der 37. Minute zu diesem Zeitpunkt glücklich in Führung, Hamburg glich in der 86. Minute durch Filip Kostic aus.