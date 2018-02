BERLIN (Dow Jones)--Bei den Koalitionsverhandlungen gehen Union und SPD in die Verlängerung. Die Parteien wollen sich keine weitere Nachtsitzung zumuten, wie SPD-Generalsekretär am Sonntagabend bekanntgab. Am Montagmorgen um 10 Uhr sollen seinen Worten nach die Beratungen im Willy-Brandt-Haus fortgesetzt werden.

"Wir hatten ein Tag, der sehr konstruktiv verlaufen ist. Wir haben viele Einigungen erzielt", sagte der SPD-General. Er zählte dazu die Kompromisse im Bereich Wohnen, Digitalisierung und Kultur. Nun sei aber ein Punkt erreicht, wo die Parteien bei den noch ausstehenden Themen weit auseinander lägen.

Eigentlich wollten CDU, CSU und SPD am Sonntag zu einem Abschluss der Gespräche gelangen. Sie hatten aber vorsorglich Montag und Dienstag als Reservetage eingeplant. Bei der SPD müssen neben dem Parteivorstand alle Mitglieder den Koalitionsvertrag billigen. Der Widerstand in der Partei gilt als groß.

