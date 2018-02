Berlin (ots) - Der Berliner öffentliche Dienst steht vor großen Herausforderungen. In Landes- und Bezirksbehörden sowie in den Landesunternehmen sollen in diesem Jahr etwa 8000 Mitarbeiter neu eingestellt werden, wie viele es genau sein sollen, lässt sich derzeit noch gar nicht verlässlich sagen.



Auf jeden Fall wird es eine sportliche Aufgabe - nicht nur, weil die Konkurrenz etwa durch besser bezahlende Bundesbehörden, die ebenfalls in Berlin angesiedelt sind, hoch ist. Die Verwaltung weist chronische Probleme auf. Das schreckt mögliche Job-Interessenten ab. Man darf nicht verwundert sein, dass sich junge Menschen angesichts der für sie guten Lage auf dem Arbeitsmarkt fragen, ob sie sich solche Strukturen zumuten sollen.



Auch die langen Ausschreibungsverfahren machen Berlins Behörden als Arbeitgeber nicht attraktiv. Sie müssen dringend verkürzt werden. Und nicht zuletzt muss in der Verwaltung das Thema Führungskultur, Wertschätzung und Motivationsanreize stärker betrachtet werden. Gute Arbeit macht sich nicht nur an der Bezahlung fest.



