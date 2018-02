Straubing (ots) - Diese ärgerliche Episode ist exemplarisch für den Zustand der Bundeswehr. Für die Ausbildung von Hubschrauber-Crews muss auf ADAC-Helis zurückgegriffen werden, Panzer werden ausgeschlachtet, um andere halbwegs einsatzbereit zu halten, neue Fregatten müssen wieder in die Werft. Nur einige Beispiele. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, hält die Streitkräfte als Ganzes für "nicht einsetzbar". Dass es so weit gekommen ist, hat nicht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen verschuldet. Doch sie ist seit mehr als vier Jahren im Amt. Vier Jahre, in denen es noch schlimmer geworden ist. Die Ehrgeizige ist gescheitert. Eine weitere Legislaturperiode "vdL" ist der flügellahmen Truppe nicht zuzumuten.



