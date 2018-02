Was soll man sagen. Die Kurse sprechen für sich. Nach dem Kursrutsch muss man sich neu sortieren. Dennoch möchte ich den Marktverlauf kommentieren und meinen Ausblick im DAX auf die neue Börsenwoche geben. Letzte Woche war mein Wortlaut zum Anfang: Wir konnten es in der vergangen Woche alle wieder sehen, was die Aussagen von Donald Trump (DOW geht auf 30.000 Punkte, oder Amerika First in Davos) an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...