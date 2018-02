Heiko Maas und Grünen-Chef Habeck diskutieren über den Stand der Regierungsbildung. Um "verpennte" Digitalisierung geht es nur kurz.

Vermutlich war die "Anne Will"-Show am Sonntagabend termingenau zum zunächst auch am Sonntag erwarteten Abschluss der Koalitionsverhandlungen gedacht. Die Verhandlungen gehen aber noch mindestens bis Montag weiter, das hatte sich bereits im Lauf des Tages gezeigt. Die "länger und länger werdende Geschichte der Regierungsbildung in Deutschland", wie die Moderatorin einleitend sagte, wurde in der ARD dennoch um ein Stündchen verlängert. Immerhin quietschte die Sendung mit dem Titel "Verhandeln bis es quietscht - kann eine neue GroKo überzeugen?" nicht, sondern verlief sachlich. Das lag wohl daran, dass nicht nur die Groko-Verhandler Heiko Maas von der SPD und Armin Laschet von der CDU, sondern auch der frisch gewählte Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeck einen authentisch müden Eindruck machten.

Da wirkte es fast ein bisschen ironisch, dass Will zunächst fragte, warum die Bundesregierung in spe keinen "mitreißenden Aufbruch" verkörpere. Maas betonte daraufhin, dass eine Regierung "nicht unbedingt Lust versprühen" müsse.

Den Grünen Habeck fragte Will, ob er noch einmal wiederholen würde, was er zuletzt schon bei ihrer ZDF-Kollegin Maybrit Illner gesagt hatte - die langen Regierungsbildungs-Versuche wurden schon lang und breit "betalkt", und von den immer gleichen Teilnehmern kann scheinbar niemand verlangen, dass sie immerzu etwas Neues sagen. Habeck aber brachte in seiner Antwort die Lust-Frage prägnant auf den Punkt: "Herr Maas hat keine Lust, Herr Laschet hat keine Lust, ...

