"Driving for Better Together" - unter diesem Thema (Zusammen Dinge Verbessern) wird International Paper, das größte Verpackungs-, Papier- und Forstproduktunternehmen der Welt und ein Schlüsselführer bei der Obst- und Gemüseverpackung, auf der Fruit Logistica 2018 in Berlin neue Innovationen für Wellpappverpackungen präsentieren. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...