Der Gesamtprozentsatz der Gewächshausgärtner, die bereit sind, in eine Photovoltaikanlage zu investieren, stieg im Zeitraum 2013-2017 auf 16,5 %. Der höchste Prozentsatz, den AgriDirect gemessen hat. 11,5 % der gesamten Gewächshausgärtner geben an, dass sie bereits PV Anlagen verwenden. Bild © AgriDirect Deutschland Diese Ergebnisse lassen sich am Beispiel des...

Den vollständigen Artikel lesen ...