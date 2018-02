Es gibt Einigungen bei den Gesprächen zwischen Union und SPD - doch entscheidende Themen bleiben offen. Die Verhandlungen gehen weiter.

Eigentlich hätte der Sonntag das Ende der Koalitionsgespräche sein sollen. So war es zumindest angedacht. Doch auch die selbstgesetzte Frist der Verhandler von SPD und Union verstrich im Berliner Willy-Brandt-Haus. Nach Handelsblatt-Informationen werden die Koalitionsgespräche am Montagvormittag fortgesetzt. Am Sonntagabend hatten die wichtigsten Unterhändler in einer 15er-Runde weiter über die strittigsten Themen diskutiert. Mögliche Ergebnisse sollen am Montag ab 10 Uhr im großen Kreise vorgestellt und besprochen werden.

Wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am späten Sonntagabend in Berlin mitteilte, habe die Spitzenrunde der Unterhändler festgestellt, "dass noch Themen vor uns liegen, bei denen die Parteien voneinander entfernt sind". Über die wolle man noch gründlich und konzentriert reden. Deswegen habe man entschieden, auf eine Nachtsitzung zu verzichten. Die möglichen Koalitionäre hatten sich Montag und Dienstag von vornherein als Puffertage frei gehalten.

Zu den zentralen Streitthemen am Montag in Berlin zählten unter anderem die "Zwei-Klassen-Medizin" und die sachgrundlose Befristung von Jobs. Bei anderen wichtigen Themen haben Union und SPD Einigungen gefunden - unter anderem im umstrittenen Bereich Wohnen und Mieten. So sollen etwa mit einem "Baukindergeld" von 1200 Euro pro Kind und Jahr Familien beim Bau eines Eigenheims unterstützt werden. Es soll bis zu einem versteuernden Haushaltseinkommen von 75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je Kind gewährt und über eine Dauer von zehn Jahren gezahlt werden. Es wird nach Angaben der Unterhändler 440 Millionen Euro im Jahr kosten.

Zudem soll die bisher weitgehende wirkungslose Mietpreisbremse in Großstädten verschärft werden. In Ballungszentren sollen die Kosten für Modernisierungen nicht mehr wie bisher zu elf, sondern nur noch zu acht Prozent auf die Mieter umgelegt werden. Auch eine Kappungsgrenze ist geplant, um zu verhindern, dass Mieter über Modernisierungen gezielt vertrieben werden.

In den Ausbau von schnellem Internet wollen die potenziellen Partner bis zu 12 Milliarden Euro investieren - bis 2025 soll ein Recht auf schnelles Internet gesetzlich verankert werden. Gerade im ländlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...