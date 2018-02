Die Börse in Tokio beginnt den Montag mit satten Verlusten. Die Wall Street hatte am Freitag bereits einen Abwärtstrend vorgezeichnet.

Die Furcht vor einer steigenden Inflation setzt den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn zu. Für Verunsicherung sorgte der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, dem zufolge die Löhne so stark stiegen wie seit mehr als achteinhalb Jahren nicht mehr. An den Märkten wird nun mit drei oder sogar noch mehr Zinserhöhungen in den USA gerechnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...