NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank nach schwachen Zahlen für 2017 und der erhöhten Kostenprognose für 2018 von 16 auf 14 Euro gesenkt. Die Prognose bleibe auf "Neutral", schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der JPMorgan-Experte, der das größte deutsche Finanzinstitut schon lange für die US-Großbank bewertet, sieht den Konzern weiter im Umbaumodus. Es sei zudem noch nicht absehbar, wann sich die Erträge dauerhaft erholen./zb

ISIN DE0005140008

AXC0003 2018-02-05/05:13