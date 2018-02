SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Flughafen-Landkreis Dahme-Spreewald sieht angesichts des Masterplans für den Ausbau des neuen Hauptstadtflughafens BER noch offene Fragen. Das Konzept für die Kapazitätsverdoppelung bis 2040 biete für den Verkehr um und zum Flughafen nicht gerade die beste Lösung, sagte Vize-Landrat Chris Halecker der Anwohnerzeitschrift "BER aktuell". Ihm fehle völlig eine Westanbindung des Flughafens. "Hier ist der Landkreis gefragt, mit allen Beteiligten Lösungsansätze zu erarbeiten, um nicht an einem Verkehrsinfarkt zu ersticken."

Autofahrer aus Berlin erreichen den BER bislang über die stauanfällige A113, die in Brandenburg zur A13 wird und östlich am Flughafen entlang führt. Auf sie führt auch die B96, die aus Richtung Potsdam zum Flughafen führt. Lütke Daldrup will die Kapazität des Flughafens bis 2040 durch weitere Terminals auf 55 Millionen Passagiere im Jahr erhöhen./bf/DP/zb

