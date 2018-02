FRANKFURT/HANNOVER (dpa-AFX) - Darf Martin Kind die Mehrheit beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 übernehmen? Diese Frage muss das Präsidium der Deutschen Fußball Liga an diesem Montag beantworten. Der Präsident des Stammvereins hat dafür einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der umstrittenen 50+1-Regelung gestellt. Kind hat angekündigt, vor ein ordentliches Gericht zu ziehen, falls sein Antrag abgelehnt wird. Stimmt das DFL-Präsidium hingegen zu, will Kind die Mehrheit an der Hannover 96 Management GmbH für 12 500 Euro vom Stammverein erwerben. Dagegen protestiert seit langem ein Teil der Fans. Der Unternehmer hat aber auch viele Unterstützer im Verein./mrs/DP/men

