STUTTGART (dpa-AFX) - In den festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie kommt Bewegung. An diesem Montag steht eine neue Verhandlungsrunde im Südwesten an, wie die IG Metall am späten Sonntagabend mitteilte. Vertreter von Gewerkschaft und Arbeitgeber wollen sich um 11 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle als Verhandlungslokal treffen. Vor Beginn der möglicherweise entscheidenden Runde wollen sich beide Seiten öffentlich äußern.

Die Metaller in Baden-Württemberg haben schon oft eine Tarifeinigung geschafft, die dann als "Pilotabschluss" von allen anderen Bezirken übernommen wurde. Damit würde in Stuttgart faktisch für alle 3,9 Millionen Beschäftigten der deutschen Schlüsselindustrie verhandelt. Zuletzt hatten die Tarifparteien Ende Januar in Stuttgart einen Anlauf zur Einigung unternommen, die Gespräche dann aber ohne Ergebnis abgebrochen. Im Südwesten geht es bei den Tarifverhandlungen um mehr als 900 000 Beschäftigte./cht/DP/zb

