BERLIN (dpa-AFX) - Die GroKo-Unterhändler haben nach Worten von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei den Gesprächen große Fortschritte erzielt. "Ich glaube, wir sind große Schritte vorangekommen in zentralen Themenfeldern", bilanzierte Müller am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Er lobte die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe Bauen und Mieten. "Es ist noch etwas zu tun, aber wir haben eine große Strecke geschafft."

Müller sprach von einem "Neuanfang in der Bau- und Mietenpolitik", er lobte etwa geplante Entlastungen für Mieter. "Das Gesamtpaket muss man natürlich noch bewerten, es sind wesentliche Fragen in den Bereichen Soziales und Arbeitsmarkt auch noch offen - aber es gibt eine Grundlage, die von Tag zu Tag besser wird."

CDU, CSU und SPD hatten sich am Sonntag auf ein Milliarden-Paket gegen Wohnungsmangel geeinigt, die Entscheidung über einen Koalitionsvertrag aber vertagt. Am Montag sollen die Gespräche um 10.00 Uhr in der SPD-Zentrale fortgesetzt werden. Zu den zentralen Streitthemen zählten noch die "Zwei-Klassen-Medizin" und die sachgrundlose Befristung von Jobs./poi/DP/zb

