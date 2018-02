PEH Wertpapier AG: Vorläufige Ergebniskennziffern 2017 deutlich stärker angestiegen als erwartet

DGAP-Ad-hoc: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis PEH Wertpapier AG: Vorläufige Ergebniskennziffern 2017 deutlich stärker angestiegen als erwartet 05.02.2018 / 06:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EBITDA 2017 erstmals über 6 Mio: +188% gegenüber 2016 DVFA-Ergebnis pro Aktie 2017 erstmals über 2 Euro: 2,24 Euro

Auf der Grundlage der vorläufigen Zahlen für die Bilanz 2017 sind die wesentlichen Kennziffern der PEH für das Geschäftsjahr 2017 gegenüber den vergleichbaren Vorjahreszahlen deutlich stärker als erwartet angestiegen. Seit Beginn des Geschäftsjahres ist der Umsatz kontinuierlich über den Plandaten gewachsen, alle Segmente haben die Erwartungen übertroffen und erwirtschaften gute operative Gewinne, die im vorläufigen Jahresergebnis 2017 zu einem EBITDA in Höhe von 6,1 Mio. Euro, zu einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 3,7 Mio. Euro und einem DVFA-Ergebnis pro Aktie in Höhe von 2,24 Euro führen. Im 4. Quartal 2017 haben sich in einem anhaltend steigenden Wachstumstrend die Ergebniskennziffern gegenüber dem Vorquartal (III/2017) noch einmal deutlich verbessert. Das EBITDA für das 4. Quartal 2017 wird mit 1,9 Mio. Euro (+27% ggü. III/2017) und das Ergebnis nach Steuern mit 1,2 Mio. Euro (+44% ggü. III/2017) ausgewiesen.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 mit allen Daten und Kennziffern wird plangemäß am 10.04.2018 erfolgen.

05.02.2018

