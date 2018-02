Mit Jerome Powell übernimmt erstmals seit Jahrzehnten ein Nichtökonom den Chefposten bei der US-Notenbank. Einer seiner wichtigsten Einflüsterer wird ein Mann aus Bonn.

Keine Frage, der Lebenslauf ist beachtlich. Jerome Powell hat für Investmentbanken gearbeitet und für das US-Finanzministerium, seit 2012 sitzt er im Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). In dieser Woche nun rückt der 64-Jährige ganz nach oben. Er übernimmt von Janet Yellen den Präsidentenposten der Fed. Man könnte auch sagen: Er wird zum mächtigsten Notenbanker der Welt .

Seine Kür hat nur einen Schönheitsfehler: Powell ist Jurist. Damit erhält in einer geldpolitisch schwierigen Phase erstmals seit Jahrzehnten ein Nichtökonom den Spitzenjob bei der Fed - bei einer Institution, deren Entscheidungen die gesamte Weltwirtschaft berühren. Das Grummeln in der Ökonomenzunft ist denn auch nicht zu überhören. Im vertraulichen Gespräch sagt ein ehemaliger Wegbegleiter Powells, dieser sei zwar "klug und tatkräftig". Gleichwohl hätte er es "lieber gesehen, dass ein Volkswirt das Amt übernimmt". Also einer, der die Materie in- und auswendig kennt, der zur Makroökonomie oder Geldpolitik geforscht hat. Jetzt, so der Ex-Fed-Manager, komme es darauf an, dass "Powell auf seine Divisionsdirektoren hört, insbesondere auf Thomas Laubach".

Thomas - wer? Außer in akademischen Fachkreisen dürfte der Genannte in Deutschland eher unbekannt sein. Dabei zählt Laubach zu den einflussreichsten Volkswirten des Landes. Er leitet seit drei Jahren die geldpolitische Abteilung der Fed, ...

