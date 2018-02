Baierbrunn (ots) -



Wer gerne Sport treibt, für den ist der Winter eine Herausforderung. Bei dem ungemütlichen Wetter muss man sich überwinden, um nach draußen zu gehen. Petra Terdenge hat Tipps gesammelt, wie wir trotz der Kälte aktiv bleiben:



Zugegeben - im Sommer macht es mehr Spaß, an der frischen Luft zu sein. Aber gerade in der kalten Jahreszeit ist es besonders wichtig, sich ausreichend zu bewegen, sagt Julia Rudorf von der "Apotheken Umschau":



"Im Winter fallen viele Alltagsbewegungen, die wir im Sommer haben, weg. Man fährt zum Beispiel nicht so viel mit dem Fahrrad, man ist nicht so gerne draußen unterwegs für einen Spaziergang. Im Winter muss man sich dazu eben aufraffen. Gute Gründe gäbe es aber natürlich trotzdem dafür: man tut auf der einen Seite etwas für das Herz-Kreislauf-System, man macht was gegen den Winterspeck und für gute Laune sorgt es ja im Zweifel auch."



Um draußen nicht zu frieren, hilft die richtige Bekleidung:



"Sportwissenschaftler raten dazu, dass man sich nach dem Zwiebel-Prinzip kleiden sollte, also mehrere dünne Schichten übereinander und am besten Funktionsbekleidung wählen. Wenn man sich jetzt fragt: wird mir das reichen, werde ich frieren? Die Menge an Bekleidung sollte so gewählt sein, dass man, wenn man rausgeht und noch nicht losgelaufen ist, dass es einem so eine Idee frisch vorkommt. Dann ist es eigentlich ideal."



Damit wir uns besser zum Sport aufraffen können, hilft es, wenn wir uns mit einer Belohnung selbst motivieren:



"Das kann für den einen ein entspannendes Bad sein mit einem Lavendel-Zusatz, das dann auch vielleicht gegen den Muskelkater hilft. Vielen hilft es aber auch, wenn sie sich einfach vorstellen, wie gut sie sich hinterher fühlen werden. Also gar nicht an den Spaß denken, den man während des Laufens empfindet, sondern die Befriedigung, wenn es vorbei ist."



Wertvolle Tipps zum Sport in der Wintersaison und was man auf jeden Fall dabei haben sollte, um kleinere Sportverletzungen selbst zu behandeln, das verrät die "Checkliste Sportapotheke" in der neuen "Apotheken Umschau". Als Download gibt es sie im Internet unter www.au-checkliste.de.



