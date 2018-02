Für Chemieunternehmen verbietet sich angesichts der in der Produktion eingesetzten Substanzen ein Laissez-faire im Umgang, sei es aus Gründen der Qualität, des Wertes oder der Sicherheit oder aller drei Faktoren zusammen. Anlagenbetreiber benötigen exakte Informationen über jedes Verfahrensstadium, zum Beispiel über das Inhaltsniveau in Tanks oder Fermentern.

Wo unterschiedliche Medien gemischt werden, treten heterogene Dichteverhältnisse auf, und es können sich relativ feste Schäume bilden. In anderen Füllprozessen lagern sich Medien in Schichten übereinander. In solchen Situationen eignen sich berührungslos arbeitende Messgeräte zur Füllstanderfassung nur bedingt. Die hydrostatische Methode mit Pegelsonden scheidet wegen der unterschiedlichen Dichten aus. Bei Messgeräten mit Radarprinzip kann eine Reaktion auf Schaum nicht ausgeschlossen werden, sodass der tatsächliche Füllstand im Behälter nicht erfasst wird. Im Fall unterschiedlicher Schichten zeigen solche Messgeräte lediglich das Niveau des oben schwimmenden Mediums an.

Schwimmer arbeitet unbeeindruckt von Schaum, Leitfähigkeit und Dk-Wert

Messgeräte mit Schwimmer werden weder von einer Schaumbildung noch von elektrischer Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstanten beeinflusst. Zudem eignen sie sich besonders für Messaufgaben in weniger voluminösen Behältern. Der Schwimmkörper mit Innenrohr und Magnet wird durch die Berechnung der Nenndichte und die daraus folgende Ballastierung so dimensioniert, dass er auf der tatsächlichen Oberfläche der Flüssigkeit bleibt. Die untere Hälfte ragt ins Medium hinein. Der Schwimmer bewegt sich analog zum Füllstand auf einem Gleitrohr. Über seinen Magneten wirkt er als Signalgeber. Sein Impuls wird von einem Transmitter in ein Ausgangssignal umgewandelt, in der Regel 4…20 mA.

Die Schwimmkörper werden üblicherweise aus Metall oder Kunststoff gefertigt. Sie müssen, ihrer Aufgabe entsprechend, leicht sein und weisen daher eine Wandstärke von lediglich 0,15 mm auf. Diese Eigenschaft kann in Prozessen mit aggressiven Medien, die in der chemischen Industrie häufig der Fall sind, zu einer unerwünschten Wechselwirkung des Schwimmermaterials mit dem Messstoff führen. Wo einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...